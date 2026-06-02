Sul tavolo, comunque, ci sono più ipotesi e una decisione definitiva sui nuovi aiuti non sarebbe ancora stata presa. Quello che è certo, per ora, è che il 6 giugno scadrà la nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti, una misura che è stata via via già ridotta ed è già costata due miliardi. L’orientamento del governo sarebbe quello di cambiare strategia: concentrare gli aiuti verso i più fragili e sul medio periodo, puntando a superare l'estate. Sul piatto ci potrebbero essere fino a 500 milioni, ma i calcoli sono ancora in corso. Ancora in corso anche le discussioni su quale potrebbe essere lo strumento più idoneo per aiutare le fasce più deboli: si era parlato di aiuti legati alla social card, ma stando alle ultime indiscrezioni questa ipotesi sarebbe stata scartata.

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