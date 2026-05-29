Nelle sue considerazioni finali, il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato che "l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza", ma ha "finalmente iniziato a reagire" alle trasformazioni e all'instabilità globale. Secondo Panetta, l'Ue "dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento"

L'Europa "deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati". A lanciare l'appello è stato il govenatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che "l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza", ma ha "finalmente iniziato a reagire" alle trasformazioni globali e all'instabilità globale. Secondo il governatore di Bankitalia, l'Ue "dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento".

Panetta: "Il Pil italiano ha meno slancio, il conflitto nel Golfo ha indebolito le prospettive"

Affrontando poi la questione dell'economia italiana, Panetta ha spiegato che ha mostrato "una significativa capacità di tenuta" dal 2019. Tuttavia "più di recente, lo slancio si è attenuato" soprattutto per il deterioramento del quadro geopolitico, i dazi statunitensi e le difficoltà dell'economia tedesca. Come ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia, "il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili" e "l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi; negli scenari più sfavorevoli, potrebbe ristagnare o contrarsi". Poi ha aggiunto: "Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti". Nelle sue conclusioni finali, Panetta ha poi chiesto di orientare le potenzialità del Paese "verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire" e di "ridurre stabilmente il peso del debito pubblico" per liberare risorse su spesa sociale e sviluppo.

Panetta: "L'intelligenza artificiale è una sfida decisiva, ma va governata"

Parlando poi delle sfide legate all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, il governatore di Bankitalia ha rimarcato che "la tecnologia sarà il terreno decisivo" della sfida che è di fronte all'economia italiana, perché "intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi". Tuttavia, "la rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso: deve essere governata. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona e della società, non della concentrazione del potere tecnologico", ha aggiunto.

Panetta: "Sull'innovazione rischio di un circolo vizioso che spinge i giovani all'estero"

E affrontando il tema dell'innovazione, Panetta ha dichiarato che per l'Italia "il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani". Per il governatore della Banca d'Italia, se non si valorizzano i giovani, "si alimenta un circolo vizioso" perché "un sistema produttivo poco innovativo genera una domanda insufficiente di lavoro qualificato e riduce gli incentivi a investire in istruzione; la carenza di competenze rende a sua volta difficile adottare nuove tecnologie". Panetta ha poi ricordato che tra il 2020 e 2024 sono 100mila i giovani andati all'estero e che la spesa in istruzione è un punto di Pil sotto la media europea. "Creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del Paese non è solo una responsabilità economica: è il compito civile di questo tempo. Solo così l'Italia potrà attraversare un mondo sempre più frammentato senza subirne le divisioni, e trasformare la transizione tecnologica in una stagione di libertà, lavoro e fiducia nel futuro", ha rimarcato.