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Anthropic, la società leader nell'AI arriva in Italia con un ufficio a Milano

Economia
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L'azienda apre così la sua sesta sede in Europa e si prepara a supportare le realtà italiane "nella transizione verso l'intelligenza artificiale". Il team Ue collabora già con importanti società come Generali, Enel e Pirelli

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Anthropic arriva in Italia con un nuovo ufficio a Milano. Il sesto in Europa dopo Londra, Dublino, Parigi, Zurigo e Monaco. La società leader nell'intelligenza artificiale lavorerà con le aziende italiane per “supportare ricerca e cultura in una transizione sicura verso l’intelligenza artificiale”. Lo ha spiegato Chris Ciauri, Managing Director International di Anthropic, sottolineando come il team di Anthropic sia ottimista “riguardo a ciò che la frontiera AI può offrire a questo Paese, a grandi gruppi industriali, imprenditori, università e istituzioni culturali”.

Anthropic sta già collaborando con società leader in Italia

Il gruppo europeo, guidato da Thomas Remy, Head of Southern Europe di Anthropic, sta già lavorando con importanti aziende italiane come Generali, Unipol, Angelini Pharma, Bracco, Enel e Pirelli. A cui si aggiungono le collaborazioni con realtà tecnologiche come l’app finanziaria Satispay, che ha introdotto Claude - il chatbot di intelligenza artificiale generativa di Anthropic – all’interno del proprio team di ingegneri. E Bending Spoons, tra le aziende tech più note in Italia, che ha fatto lo stesso affidando gran parte delle modifiche di coding all’AI di Claude Code. In lista c’è anche una delle società leader europee nel settore Data e AI, ovvero Jakala, che ha in programma di estendere l'uso di Claude a circa 3mila collaboratori.

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