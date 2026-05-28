Anthropic valutata 965 miliardi, supera OpenAI

L’azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha annunciato di aver raccolto 65 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento che valuta la creatrice di Claude a 965 miliardi di dollari, superando così la rivale OpenAI e ponendola a un passo dalla valutazione di mille miliardi in vista dell’IPO nei prossimi mesi. "Questo finanziamento ci aiuterà a soddisfare la domanda storica che stiamo riscontrando, a rimanere all’avanguardia della ricerca e a portare Claude in più luoghi dove si lavora", ha dichiarato Krishna Rao, direttore finanziario di Anthropic.

Ultimo round di raccolta risorse ha triplicato la valutazione rispetto a febbraio

La sorpresa è che l'ultimo round di risorse raccolte, guidato da Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks e Sequoia Capital, ha permesso di quasi triplicare la valutazione della compagnia rispetto a febbraio, quando era stata stimata 380 miliardi. OpenAI, invece, è ferma a quota 852 miliardi da fine marzo, dopo aver chiuso finanziamenti record pari a 122 miliardi. I ricavi di Anthropic sono esplosi grazie al suo assistente di programmazione basato sull'IA, Claude: il 'run rate', la proiezione annuale del fatturato basata sui risultati attuali, si è attestato a 47 miliardi, in aumento rispetto ai 30 miliardi segnalato all'inizio dell'anno e ai 10 miliardi totalizzati mnel 2025. Oggi, tra l'altro, l'azienda ha rilasciato il suo ultimo modello: Claude Opus 4.8. Anthropic ha inoltre catturato l'attenzione di Wall Street svelando Claude Mythos Preview, un modello dotato di avanzate capacità di sicurezza informatica, allo stato disponibile solo per un gruppo selezionato di aziende. "Claude sta diventando sempre più indispensabile per la nostra crescente comunità globale di clienti e, per questo, lavoriamo in modo determinato per rendere strumenti come Claude Code e Cowork ancora più utili, potenti e adattabili alle loro esigenze", ha aggiunto Rao.