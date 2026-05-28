A confermarlo in una nota è stata la stessa Agenzia, smentendo le notizie circolate nei giorni scorsi su presunti controlli da parte del Fisco sui social dei contribuenti attraverso l'intelligenza artificiale. Secondo l'Agenzia delle Entrate, si tratta di ricostruzioni giornalistiche “del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti”

L'Agenzia delle entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare i contribuenti, incrociando dati "ufficiali" e informazioni prese dai social media. A confermarlo in un comunicato ufficiale è stata la stessa Agenzia, smentendo le notizie circolate nei giorni scorsi su presunti controlli da parte del Fisco sui social dei contribuenti attraverso l'intelligenza artificiale. Secondo l'Agenzia delle Entrate, si tratta di ricostruzioni giornalistiche “del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti”, hanno riferito nella nota.