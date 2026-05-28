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L'Agenzia delle Entrate smentisce utilizzo di dati estrapolati da web e social tramite AI

Economia
©Ansa

A confermarlo in una nota è stata la stessa Agenzia, smentendo le notizie circolate nei giorni scorsi su presunti controlli da parte del Fisco sui social dei contribuenti attraverso l'intelligenza artificiale. Secondo l'Agenzia delle Entrate, si tratta di ricostruzioni giornalistiche “del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti”

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L'Agenzia delle entrate non utilizza la tecnica del data scraping per controllare i contribuenti, incrociando dati "ufficiali" e informazioni prese dai social media. A confermarlo in un comunicato ufficiale è stata la stessa Agenzia, smentendo le notizie circolate nei giorni scorsi su presunti controlli da parte del Fisco sui social dei contribuenti attraverso l'intelligenza artificiale. Secondo l'Agenzia delle Entrate, si tratta di ricostruzioni giornalistiche “del tutto fantasiose e che nulla hanno a che vedere con la realtà dei fatti”, hanno riferito nella nota.  

La nota dell'Agenzia delle Entrate

Come si legge nella nota ufficiale, "in primo luogo, nell'ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network (cd. data scraping) e, pertanto, l'Agenzia non ha mai assunto alcuna iniziativa in tal senso”. Inoltre, si precisa ancora, “non corrisponde al vero che esista un algoritmo denominato 'Verifica rapporti addestrati' che analizzi automaticamente i dati di dettaglio dei movimenti bancari, come bonifici, spese, versamenti o 'acquisti di beni di lusso' effettuati dai contribuenti”. L'Agenzia ha poi ribadito di “agire nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132/2025, che proibisce l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la creazione di provvedimenti amministrativi” con l'obiettivo di “garantire una corretta informazione ai cittadini".  

Roma, 01 Febbraio 2018 La sede centrale dell'Agenzia delle Entrate ph. © Luigi Mistrulli (Roma - 2018-02-02, ) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

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