Agire rapidamente è spesso decisivo. Ignorare avvisi, Pec o comunicazioni ufficiali riduce drasticamente i margini di intervento e aumenta il rischio di arrivare direttamente al pignoramento. Al contrario, affrontare subito la situazione, controllando periodicamente la propria posizione tributaria, consente nella maggior parte dei casi di trovare soluzioni meno pesanti e di evitare conseguenze economiche più gravi. Per imprese e professionisti il controllo costante degli adempimenti fiscali è ormai indispensabile, perché ritardi o dimenticanze possono incidere immediatamente sulla liquidità e sulla continuità dell’attività lavorativa. Anche per le famiglie diventa importante conservare ricevute, documentazione e comunicazioni dell’amministrazione finanziaria.

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