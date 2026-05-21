Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Riscossione, rinnovato il contratto con aumenti e orario ridotto: tutte le novità

Economia
©Ansa

L'accordo, ha sottolineato la Fabi, prevede una serie di aumenti salariali medi pari a 210 euro, una riduzione dell’orario di lavoro di 30 minuti settimanali, oltre che maggior welfare e nuove tutele per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Ecco cosa sapere

ascolta articolo

E' stato raggiunto dai sindacati e dall'Agenzia Entrate-Riscossione e Equitalia Giustizia l’accordo sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale per i lavoratori del settore, insieme ai rinnovi dei contratti integrativi di secondo livello. Lo conferma  una nota della Fabi, la Federazione Autonoma Bancari Italiani. 

I dettagli dell'accordo

L'accordo, ha sottolineato il sindacato nel dettaglio, prevede una serie di aumenti salariali medi pari a 210 euro, una riduzione dell’orario di lavoro di 30 minuti settimanali, oltre che maggior welfare e nuove tutele per tutte le lavoratrici e i lavoratori. Il nuovo contratto, infatti, prevede un aumento economico complessivo dell’8% sui minimi tabellari, come detto pari a circa 210 euro medi al mese. E' stato previsto anche l’aumento del valore degli scatti e di alcune indennità.

Le novità della parte normativa

Tra le principali novità della parte normativa, è stata siglata la riduzione dell’orario di lavoro settimanale di 30 minuti e l’introduzione della flessibilità anticipata in ingresso. Inserito anche l’ampliamento dell’orario di apertura degli sportelli nella fascia pomeridiana e l’introduzione del coworking.  Novità significattive anche sul fronte delle tutele e della valorizzazione professionale, dato che è stato eliminato il salario d’ingresso dal 1° gennaio 2025, verrà riconosciuto il passaggio dei messi notificatori dalla seconda alla terza area e verrà introdotto un nuovo sistema di indennità per i trasferimenti e il pendolarismo, con specifiche previsioni per Roma e Milano. Il contratto introduce inoltre nuove indennità di funzione e per ruoli di responsabilità.

Il contratto integrativo di Ader ed Equitalia

Per Ader, il rinnovo del contratto integrativo contempla l’aumento del 15% del premio aziendale (Vap), il riconoscimento del buono pasto anche nelle giornate di smart working, incrementi delle indennità e dei rimborsi chilometrici, smart working fino a 9 giorni mensili per tutti i dipendenti e l’ampliamento del telelavoro. Per quanto concerne Equitalia Giustizia, l’accordo di secondo livello introduce un aumento del 15% del Vap, il rafforzamento del welfare aziendale, della previdenza complementare e della polizza sanitaria, oltre al raddoppio del premio welfare spendibile in beni e servizi. Previste inoltre maggiori tutele sui permessi per assistenza ai figli, incremento delle ore per visite specialistiche e nuove misure di flessibilità organizzativa.

Il commento

"Con il rinnovo del contratto nazionale e degli accordi di secondo livello viene riconosciuto concretamente il valore del lavoro svolto ogni giorno dalle lavoratrici e dai lavoratori di Riscossione ed Equitalia Giustizia. Gli accordi raggiunti rafforzano salari, tutele, welfare e strumenti di conciliazione vita-lavoro, in una fase ancora segnata dall’aumento del costo della vita e da profondi cambiamenti organizzativi. È un risultato importante che migliora le condizioni economiche e professionali del personale e guarda con maggiore attenzione alla qualità del lavoro e alle esigenze delle persone". Lo ha detto il segretario nazionale della Fabi, Daniele Ginese.

Approfondimento

Agenzia Entrate, concorso per 622 assistenti amministrativi: il bando

Economia: Ultime notizie

Dombrovskis: "Salvaguardare sostenibilità fiscale. Incertezza su MO"

Economia

Lo ha detto in conferenza stampa il commissario europeo all'Economia presentando le previsioni...

OpenAI si starebbe preparando per la quotazione in Borsa

Economia

L'azienda presenterà nei prossimi giorni la documentazione preliminare per la quotazione in borsa...

Riscossione, rinnovato il contratto con aumenti e orario ridotto

Economia

L'accordo, ha sottolineato la Fabi, prevede una serie di aumenti salariali medi pari a 210 euro,...

Istat: dal 2019 salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto

Economia

Secondo il tradizionale report annuale redatto dall'Istituto di statistica, la guerra in...

SpaceX IPO, Elon Musk prepara quotazione a Wall Street

Economia

Secondo il Financial Times, l'offerta pubblica iniziale dell'azienda potrebbe superare quella di...

Economia: I più letti