Introduzione

Nel nostro Paese il welfare aziendale rappresenta sempre di più uno strumento di supporto al reddito dei lavoratori. A trainarlo sono soprattutto i fringe benefit, che rappresentano il 74% del credito totale speso e oltre il 91% degli ordini. Nel 2025, inoltre, il loro valore è cresciuto del 34% rispetto al 2024 e di quasi 7 volte rispetto al 2021. A fotografare la situazione è il Report Welfare di Randstad, che ha analizzato 40 milioni di euro di welfare erogato per comprendere impatto e utilizzi più frequenti. Quello che emerge è che il welfare aziendale - tra buoni acquisto, rimborsi bollette, mutui e affitto - si afferma come “seconda busta paga” per far fronte al caro vita. La maggior parte del credito viene usata per gli acquisti, con in testa buoni spesa per supermercati (29%), e-commerce (27%) e carburante (18%). Nei rimborsi, invece, ci sono soprattutto spese per la scuola (26%) e spese mediche (24%). Ecco i dettagli.