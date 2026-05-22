Eredità immobiliare, in Italia metà delle case sono di settantenni

In quest’ottica, presto una generazione di cinquantenni si troverà a ereditare appartamenti molto grandi, spesso da 200, 300 ma anche 400 metri quadrati, costruiti nel passato per famiglie numerose. Oggi, però, quegli edifici sono difficili da mantenere, abitare o valorizzare. C’è poi il tema delle zone, dove quelle centrali rimangono ovviamente avvantaggiate. Se la location dell’immobile è centrale e servita, nonostante le metrature ampie, questa tipologia di appartamenti si può ancora vendere molto bene, soprattutto agli stranieri, come dimostra il caso di Milano, dove la domanda di case molto grandi e di lusso è altissima e si scontra con un’offerta esigua. Questo fenomeno riguarda, sempre parlando di Milano, principalmente zone come quella di via Vincenzo Monti o corso Magenta. Mentre se si guarda a Roma, le aree più interessate sono quella dei Parioli e dei quartieri costruiti dopo l’Unità d’Italia. Lo stesso vale per la Torino storica, i grandi appartamenti del centro di Napoli, di Bologna o di Palermo.

Per approfondire:

Mercato immobiliare di lusso in Italia, gli appartamenti costano più delle ville. I DATI