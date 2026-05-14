Sempre in tema di mutui, anche secondo il Barometro Crif (Centrale rischi di intermediazione finanziaria) prosegue la crescita della domanda di mutui per l’acquisto o la ristrutturazione della casa, con un aumento del 12% nel 2025 delle richieste complessive di nuovi mutui e surroghe. E uno studio di Confedilizia sottolinea che "il dato più significativo riguarda la componente demografica: a sostenere la crescita sono soprattutto i giovani": lo scorso anno la quota dei richiedenti con meno di 35 anni è cresciuta ulteriormente, arrivando al 35,8% del totale, dal 34,7% del 2024 e dal 33,8% del 2023. L’incremento maggiore ha riguardato la fascia tra i 25 e i 34 anni, che nel 2025 ha rappresentato il 32,1% di quanti hanno chiesto un mutuo, mentre nei due anni precedenti a questo segmento appartenevano rispettivamente il 30,1% e il 30,9% dei richiedenti.

Leggi anche: Case, nel 2025 prezzi in aumento del 4%. Milano e Roma guidano la crescita. I dati