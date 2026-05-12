I numeri suggeriscono che un ulteriore incremento dei prezzi delle case, unito a una risalita del tasso dei mutui, potrebbero escludere dal mercato una fetta sostanziosa di giovani. Questo nonostante le agevolazioni del fondo Consap. L’importo massimo del mutuo agevolabile è 250mila euro e per una somma del genere se si chiede un finanziamento con copertura 100% bisogna mettere in conto poco più di 1.100 euro al mese. Il problema è che la sostenibilità di questa cifra, ora, è appena compatibile con il limite Isee di 40mila euro all’anno e se le rate salissero di oltre 100 euro si sarebbe fuori.

I dati ufficiali relativi al 2025, tra l'altro, certificano che il Fondo Mutui Prima Casa sta avendo un peso non indifferente sul mercato: nel corso del 2025 sono state infatti 695mila le richieste pervenute, e 544.030 i mutui erogati. Si tratta in totale di un valore pari a 65 miliardi di euro. I numeri - citati dal Sole 24 Ore alcuni mesi fa - spiegano poi che i mutui erogati con garanzia al 50% sono stati 339.869, mentre quelli con garanzia all’80% sono stati 202.172. Infine, quelli destinati alle famiglie numerose sono stati 1.989.