Il primo passo del Piano Casa resta il programma straordinario di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica. L’obiettivo è ristrutturare e mettere a norma circa 60mila immobili da destinare poi ad affitti o vendite a prezzi calmierati. La ricognizione degli edifici da recuperare sarà affidata a un commissario straordinario, che dovrà stilare entro 30 giorni dalla nomina l’elenco delle strutture interessate, lavorando insieme agli enti locali e alle società pubbliche in una cabina di monitoraggio. Tra i soggetti attuatori vengono indicati anche gli Iacp e Invitalia.

Per approfondire: Piano Casa, dall’edilizia popolare ad housing sociale e sgomberi veloci: le misure