È anche per il calo dei prezzi che il governo di Giorgia Meloni sta valutando di abbandonare il taglio delle accise. Come Fratin, anche il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha lasciato intendere che l’intervento potrebbe lasciare spazio ad altre misure. "Il nostro obiettivo primario è venire incontro a famiglie e imprese, quindi dovremo vedere poi quali saranno le soluzioni più efficaci. Vediamo adesso se ci sono da fare ulteriori interventi, si vedrà", ha detto.

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