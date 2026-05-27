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Economia

Benzina o elettrico: quali auto sono considerate meno economiche?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

La situazione internazionali e l'aumento dei costi del carburante stanno riportando in auge le auto elettriche. Partiamo da un dato: Secondo un recente sondaggio di YouGov, la quota di statunitensi convinti che le auto a benzina siano più economiche da acquistare è scesa dal 76% del novembre 2025 al 68% di metà maggio. E l'Europa?

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