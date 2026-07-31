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La Cina è più avanti degli Usa sull'AI? Cosa pensano gli americani

Gianluca De Feo

Youtrend

La percezione che Pechino abbia superato gli Stati Uniti nella corsa all'intelligenza artificiale si diffonde, così come la convinzione che Washington debba recuperare la leadership. Tuttavia, tra gli statunitensi non mancano le preoccupazioni sull'impatto negativo che queste nuove tecnologie potranno avere

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