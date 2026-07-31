La Cina è più avanti degli Usa sull'AI? Cosa pensano gli americani

La percezione che Pechino abbia superato gli Stati Uniti nella corsa all'intelligenza artificiale si diffonde, così come la convinzione che Washington debba recuperare la leadership. Tuttavia, tra gli statunitensi non mancano le preoccupazioni sull'impatto negativo che queste nuove tecnologie potranno avere
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi