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Incendi, clima e potere: perché la scienza punta il dito verso l'Ue

Daniele Moretti

Daniele Moretti

La scienza dell’attribuzione mostra che il cambiamento climatico ha reso gli incendi che stanno devastando alcuni Paesi europei molto più probabili e intensi, trasformando un “disastro naturale” in un rischio prevedibile. I dati spingono per prevenzione e adattamento, ma i governi faticano a tradurre la scienza in azione

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