Chatbot e consulenza umana, così gli italiani pianificano le vacanze

Per il 29% degli italiani l’Intelligenza Artificiale gioca un ruolo determinante nell’organizzazione di un viaggio. Rimane però una forte esigenza di verifica delle informazioni. Secondo una ricerca di Evaneos il futuro della pianificazione di una vacanza appare ibrido con l’IA che semplifica e accelera e l’esperienza dei consulenti locali che garantisce sicurezza, personalizzazione e autenticità