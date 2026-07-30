Mondo
Grande Fratello nei negozi UK: l'IA scruta i clienti e chiama la polizia
Nel Regno Unito scoppia la polemica su Facewatch, il sistema di riconoscimento facciale adottato da molti supermercati per prevenire i crimini. Da questo autunno l'algoritmo invierà alert automatici alle forze dell'ordine se riconosce tra i clienti persone presenti nelle blacklist. Che però non sono compilate dalla polizia ma direttamente dai commercianti, che così diventano "giudici" senza processo
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