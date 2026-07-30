Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Grande Fratello nei negozi UK: l'IA scruta i clienti e chiama la polizia

Luca Rigamondi

Luca Rigamondi

©IPA/Fotogramma

Nel Regno Unito scoppia la polemica su Facewatch, il sistema di riconoscimento facciale adottato da molti supermercati per prevenire i crimini. Da questo autunno l'algoritmo invierà alert automatici alle forze dell'ordine se riconosce tra i clienti persone presenti nelle blacklist. Che però non sono compilate dalla polizia ma direttamente dai commercianti, che così diventano "giudici" senza processo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ