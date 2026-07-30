Omero, Dante, Collodi: l'Odissea ci ricorda la forza eterna del mito

L’Odissea di Nolan è la prosecuzione del grande peplum cinematografico in una forma adatta al mercato contemporaneo. Ma ciò che resiste è l’emozione del racconto, la vittoria della parola sull’immagine e della poesia sulla costruzione artificiale di un prodotto industriale. È questa la vera forza del mito, essere pienamente presente nell’epoca di Omero e, nello stesso tempo, nel nostro presente