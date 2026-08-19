Da Hormuz al boom dell’Ai, il rischio bolla e l’allerta Bce
La guerra in Iran e la crisi dello Stretto non hanno fermato la corsa dei mercati. Le Borse restano vicine ai massimi, sostenute anche dal boom dell'intelligenza artificiale. Ma proprio il boom all'Ai apre un nuovo fronte di rischio per gli investitori. Francoforte guarda alla concentrazione sui titoli tech e al possibile effetto contagio. E avverte: oggi i margini per contenere una crisi sono più stretti che ai tempi delle dot-com
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider