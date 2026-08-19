Da Hormuz al boom dell’Ai, il rischio bolla e l’allerta Bce

La guerra in Iran e la crisi dello Stretto non hanno fermato la corsa dei mercati. Le Borse restano vicine ai massimi, sostenute anche dal boom dell'intelligenza artificiale. Ma proprio il boom all'Ai apre un nuovo fronte di rischio per gli investitori. Francoforte guarda alla concentrazione sui titoli tech e al possibile effetto contagio. E avverte: oggi i margini per contenere una crisi sono più stretti che ai tempi delle dot-com