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Al lavoro nei campi invece che a scuola: storie di bambini invisibili

Daniela Buongiorno

Daniela Buongiorno

©Getty

Y. ha iniziato a lavorare a 9 anni. A. raccoglie verdura e frutta 13 ore al giorno. S. guadagna 0,52 centesimi per una giornata nei campi di caffè. M. trasporta per chilometri sacchi pieni di mais e manioca. Come loro ci sono milioni di bambine e ragazze costrette a lavorare troppo presto, troppo a lungo, in condizioni pericolose o invisibili. Dall’India al Kenya, dalla Giordania all’Uganda, le testimonianze raccolte da Terre des Hommes

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