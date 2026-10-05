El-Kurd: "Non c'è spazio per la poesia con un genocidio in atto"

Lo scrittore e attivista palestinese ci ha raccontato la sua infanzia a Gerusalemme Est e il trauma degli sgomberi nel quartiere di Sheikh Jarrah. Dopo la sua raccolta di poesie d'esordio, ha pubblicato il saggio "Le vittime perfette": "Ci chiedono di essere gentili e di amare il nostro nemico, una richiesta irricevibile. Mi sono allontanato dalla poesia perché non possiamo più permetterci di essere astratti". E sulle prossime elezioni in Israele: "Con o senza Netanyahu le cose non cambieranno"