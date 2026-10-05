Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

El-Kurd: "Non c'è spazio per la poesia con un genocidio in atto"

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri

Lo scrittore e attivista palestinese ci ha raccontato la sua infanzia a Gerusalemme Est e il trauma degli sgomberi nel quartiere di Sheikh Jarrah. Dopo la sua raccolta di poesie d'esordio, ha pubblicato il saggio "Le vittime perfette": "Ci chiedono di essere gentili e di amare il nostro nemico, una richiesta irricevibile. Mi sono allontanato dalla poesia perché non possiamo più permetterci di essere astratti". E sulle prossime elezioni in Israele: "Con o senza Netanyahu le cose non cambieranno"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ