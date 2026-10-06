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Midterm, quali sono i seggi più contendibili da tenere d'occhio

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Nuove mappe elettorali, scandali politici e un numero insolitamente elevato di parlamentari che hanno deciso di non ricandidarsi, hanno modificato gli equilibri in diversi collegi. Il Washington Post ha stilato una lista dei seggi più contendibili

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