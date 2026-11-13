Fenomeno “BiteSeeing”, quando il viaggio comincia a tavola

Il cibo è spesso il primo e più autentico passaporto per una nuova cultura. Sedersi a tavola permette di esplorare storie, tradizioni e identità di un luogo. E se le esperienze gastronomiche si fanno curiosità da vivere ecco che possono rappresentare un volano per i territori fuori dalle rotte turistiche più frequentate. In quest’ottica GetYourGuide ha individuato un nuovo modo di viaggiare: scegliere una destinazione per scoprire un ingrediente, conoscere chi lo produce e partecipare alla sua lavorazione