Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Museo Egizio Torino, direttore Greco: "È un organismo vivo, gli antichi egizi siamo noi"

Marta Meli

Marta Meli
Museo Egizio di Torino

Il Museo si prepara a una nuova trasformazione, con l’inaugurazione di una sala immersiva il 23 novembre e l’apertura di una piazza e di un giardino egizio nel 2027. Il direttore Christian Greco racconta il futuro di un museo che vuole diventare sempre più un luogo di ricerca, incontro e confronto. E spiega perché studiare gli antichi egizi significa, prima di tutto, comprendere meglio noi stessi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ