Il Museo si prepara a una nuova trasformazione, con l’inaugurazione di una sala immersiva il 23 novembre e l’apertura di una piazza e di un giardino egizio nel 2027. Il direttore Christian Greco racconta il futuro di un museo che vuole diventare sempre più un luogo di ricerca, incontro e confronto. E spiega perché studiare gli antichi egizi significa, prima di tutto, comprendere meglio noi stessi