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Economia

Laurea, e poi? Le prospettive di lavoro e stipendio con Storia, Lettere e Filosofia

Raffaele Mastrolonardo
©Getty

Il comparto umanistico non è rinomato per offrire grandi opportunità lavorative e neanche alti salari . Ma è veramente così? La risposta delle statistiche su occupazione, salari ed efficacia della laurea in una nuova puntata della guida di Sky Tg24 Insider. 

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