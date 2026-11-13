Bomba o non bomba, chi ci libererà dalla paura?

"Chiaramente" è la rubrica di Chiara Gamberale per Sky Tg24 Insider. Dopo l’allarme bomba che ha coinvolto oltre 200 scuole, il racconto di una madre diventa una riflessione sulla paura collettiva, sull’angoscia dei bambini e su una minaccia sempre più difficile da riconoscere. In un mondo in cui il terrorismo può nascondersi dietro una macchina e un’identità senza volto, a chi possiamo appellarci per sentirci al sicuro?
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