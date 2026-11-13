Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Bomba o non bomba, chi ci libererà dalla paura?

Chiara Gamberale
©Getty

"Chiaramente" è la rubrica di Chiara Gamberale per Sky Tg24 Insider. Dopo l’allarme bomba che ha coinvolto oltre 200 scuole, il racconto di una madre diventa una riflessione sulla paura collettiva, sull’angoscia dei bambini e su una minaccia sempre più difficile da riconoscere. In un mondo in cui il terrorismo può nascondersi dietro una macchina e un’identità senza volto, a chi possiamo appellarci per sentirci al sicuro?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ