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Il genio infinito di Stevie Wonder: fuori 4 inediti del 1976 e un tour

Michele Boroni

Michele Boroni
©Getty

Non semplici "scarti", ma veri e propri capolavori ritrovati: esce l'EP che arricchisce l'anniversario di “Songs in the Key of Life”. Li abbiamo analizzati per voi, in attesa dell’album di inediti che uscirà nel 2027. Il cantante americano porterà il doppio album dal vivo nelle arene (ma senza fermarsi in Italia)

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