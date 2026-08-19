Cosa dicono i dati reali sulle politiche economiche del governo Meloni

La presidente del Consiglio ha rivendicato i risultati del suo esecutivo. Ma la crescita italiana resta inferiore a quella dei principali partner europei. Il vero punto di forza è l'aumento dell'occupazione, mentre la produttività è diminuita. Migliorano conti pubblici, spread e rating, ma sale la pressione fiscale. Restano invece molte questioni aperte su burocrazia, energia e immigrazione