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Economia

Cosa dicono i dati reali sulle politiche economiche del governo Meloni

Carlo Cottarelli

Economista
Giorgia Meloni - Ansa

La presidente del Consiglio ha rivendicato i risultati del suo esecutivo. Ma la crescita italiana resta inferiore a quella dei principali partner europei. Il vero punto di forza è l'aumento dell'occupazione, mentre la produttività è diminuita. Migliorano conti pubblici, spread e rating, ma sale la pressione fiscale. Restano invece molte questioni aperte su burocrazia, energia e immigrazione

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