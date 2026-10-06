I decreti-casa su cui è caduto Sanchez entreranno in vigore: come?

Come è possibile che i testi legislativi che di fatto hanno sancito la fine del governo spagnolo vengano ora approvati? È tutto legale, e l’approvazione potrebbe avvenire attraverso la Diputación Permanente, l’organismo che consente a Sánchez e ai suoi ministri di portare avanti gli affari correnti fino a quando il nuovo esecutivo non assumerà le sue funzioni. All’indomani del voto del 29 novembre
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