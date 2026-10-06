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La scommessa più difficile di Sánchez

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Pedro Sánchez punta ancora sulle elezioni per tentare la rimonta, ma questa volta la sfida appare più difficile. Il PSOE è in calo nei sondaggi e il centrodestra, trainato da PP e Vox, è in vantaggio. Il premier spagnolo prova a recuperare terreno puntando soprattutto sulla questione della casa. Ma a offuscarlo c'è anche Ceuta

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