La scommessa più difficile di Sánchez

Pedro Sánchez punta ancora sulle elezioni per tentare la rimonta, ma questa volta la sfida appare più difficile. Il PSOE è in calo nei sondaggi e il centrodestra, trainato da PP e Vox, è in vantaggio. Il premier spagnolo prova a recuperare terreno puntando soprattutto sulla questione della casa. Ma a offuscarlo c'è anche Ceuta