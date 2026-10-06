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Il Brasile svolta a destra?

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
Flavio Bolsonaro parla davanti alla sua residenza la sera del voto (Getty)

A sorpresa, il primo turno delle elezioni presidenziali ha visto Flavio Bolsonaro (figlio dell’ex presidente) prevalere sull’uscente Lula. Vediamo i dati di questa tornata elettorale

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