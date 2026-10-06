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Spagna, elezioni anticipate: la scommessa di Sanchez e i sondaggi

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

Il primo ministro punta sulla mobilitazione sociale sul tema della casa per restare alla guida del Paese, anche se al momento i le previsioni favoriscono il centrodestra e l’estrema destra, disposti a formare un governo di coalizione

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