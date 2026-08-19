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Cinema

Oceania, il nuovo film Disney e la serializzazione delle culture indigene

Nicoletta Notari

Nicoletta Notari

©Webphoto

Il ritorno di "Oceania" riporta sul grande schermo il fascino del Pacifico e dei suoi miti ancestrali. Ma coincide anche con una riflessione sulla trasformazione delle culture indigene nell’era del franchise globale tra sequel, serie televisive, merchandising e parchi a tema. Simboli polinesiani, musiche e paesaggi sono ora riconoscibili in tutto il mondo. Un fenomeno che rende il film un caso emblematico del rapporto tra rappresentazione culturale, intrattenimento e industria dell’immaginario

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