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Crisi abitativa, cosa hanno in comune (o no) Spagna e Italia: i dati

Raffaele Mastrolonardo

Dal caro-casa agli affitti, dagli sfratti alle discriminazioni degli acquirenti, fino ai ritardi con il mutuo. Un confronto tra i due Paesi mediterranei su uno dei temi che caratterizzeranno le campagne elettorali prossime venture.

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