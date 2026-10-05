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Cronaca

Insegnare oggi in un centro di formazione per adulti

Beatrice Barbato

Beatrice Barbato

Che cosa sono i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti? Ne abbiamo parlato con Lucia, docente di italiano, storia e geografia in un CPIA della Lombardia, per capire chi sono oggi gli studenti che vi si iscrivono, quale preparazione è richiesta agli insegnanti e quali sono le principali criticità del sistema

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