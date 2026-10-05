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ReadMe, l’app per lettori anime gemelle e l’illusione anti-solitudine

Antonio Monda

Antonio Monda
©Getty

Nella sua rubrica "Nella città nuda" per Sky Insider Antonio Monda ci parla di una nuova piattaforma di dating per amanti dei libri e del senso della letteratura ai tempi della solitudine globale e degli swipe

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