Il decimo album, il primo completamente autoprodotto. Un disco che racconta la loro crescita ma che, nel processo di creazione, li ha fatti tornare alle origini dei loro suoni. La scrittura di Caleb, la musica perfetta come sottofondo mentre si cucina e quella musica creata come se fosse per loro. E diventare grandi, che è bellissimo: abbiamo incontrato Jared e Matthew Followill dei Kings Of Leon, che ci hanno raccontato “O My Beloved”, il loro decimo album in studio. La nostra intervista