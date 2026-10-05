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Elezioni in Lettonia: vince il sostegno a Kiev e Bruxelles respira

Luciana Grosso

Ispi
Il primo ministro lettone Andris Kulbergs reagisce mentre attende i primi risultati degli exit poll delle elezioni politiche generali, durante la serata elettorale del suo partito Apvienotais Saraksts (Lista Unita), a Riga, il 3 ottobre 2026.

Il voto in Lettonia conferma la linea filo-ucraina del premier uscente Kulbergs, mentre il partito filorusso si ferma al 13%. Un risultato che rassicura Bruxelles e conferma il peso della guerra nelle scelte politiche dei Paesi baltici

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