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Economia

Dentro i numeri della Manovra: dalle tasse alle misure temporanee

Carlo Cottarelli

Economista
©Getty

La Legge di Bilancio 2027 prevede una manovra da 26,3 miliardi di euro, di cui 12 finanziati in deficit. Tra maggiori spese per difesa, energia e sanità, aumenti delle tasse e tagli limitati, la pressione fiscale raggiungerà il livello più alto dal 2013. Ma molte delle misure introdotte sono temporanee, alimentando l’incertezza sulla loro efficacia e sul futuro dei conti pubblici

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