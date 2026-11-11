Dentro i numeri della Manovra: dalle tasse alle misure temporanee

La Legge di Bilancio 2027 prevede una manovra da 26,3 miliardi di euro, di cui 12 finanziati in deficit. Tra maggiori spese per difesa, energia e sanità, aumenti delle tasse e tagli limitati, la pressione fiscale raggiungerà il livello più alto dal 2013. Ma molte delle misure introdotte sono temporanee, alimentando l’incertezza sulla loro efficacia e sul futuro dei conti pubblici