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Lifestyle

Chi controlla chi? L'arte mette a nudo la società della sorveglianza

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini
“Panopticon” di SpY, Madrid (Spagna)

Dalle piazze di Madrid alle installazioni di Ai Weiwei, dagli esperimenti per ingannare il riconoscimento facciale alle fotografie delle infrastrutture segrete: gli artisti trasformano il controllo tecnologico in una questione pubblica

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