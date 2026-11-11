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USA 2028, i papabili alla Casa Bianca arrancano nei sondaggi

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il quadro dei primi sondaggi evidenzia una difficoltà comune a entrambi i partiti: nessuno dei principali nomi finora emersi gode di ampio consenso presso l’opinione pubblica. Gli indici di gradimento elaborati da Decision Desk HQ mostrano un saldo negativo per tutti e cinque i potenziali candidati 

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