Generazione “Solo Travel”, la nuova era del turismo in solitaria

Da fenomeno di nicchia a pilastro culturale del turismo moderno, trainato principalmente da Gen Z e Millennials. Nel giorno in cui, per convenzione, si celebrano i singles di tutto il mondo, parliamo del boom dei viaggi in solitaria. Non più una scelta di ripiego per mancanza di compagnia ma un'esigenza consapevole di crescita, indipendenza e flessibilità
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