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Musica

I Jungle e "Sunshine": "Felici di questo album. Back On 74 ha diffuso la nostra musica"

Valentina Clemente

Valentina Clemente
Ph. Mason Rose

Il nuovo album arrivato dopo il successo di "Back On 74". Condividere pensieri e musica, senza prestare troppa attenzione alla perfezione di ciò che può nascere. Le tempistiche da rispettare, e un po’ di pressione che fa bene al processo creativo, per evitare di modificare all’infinito canzoni che nascono già perfette. Il tour, che li porterà a Milano il 15 novembre. E la gratitudine nei confronti di questa professione, dono da vivere ogni giorno: abbiamo incontrato i Jungle, che ci hanno raccontato "Sunshine"

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