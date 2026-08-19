Il nuovo album arrivato dopo il successo di "Back On 74". Condividere pensieri e musica, senza prestare troppa attenzione alla perfezione di ciò che può nascere. Le tempistiche da rispettare, e un po’ di pressione che fa bene al processo creativo, per evitare di modificare all’infinito canzoni che nascono già perfette. Il tour, che li porterà a Milano il 15 novembre. E la gratitudine nei confronti di questa professione, dono da vivere ogni giorno: abbiamo incontrato i Jungle, che ci hanno raccontato "Sunshine"