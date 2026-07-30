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Cronaca

Davvero gli italiani preferiscono gli animali domestici ai figli? I dati

Raffaele Mastrolonardo
©Getty

In questa fase di inverno demografico cani e gatti, in crescita, vengono spesso contrapposti ai figli, che invece diminuiscono. Le statistiche offrono un quadro più articolato e in parte, ma solo in parte, smentiscono questa ricostruzione.

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