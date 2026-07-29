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Nazionale, oggi alle 18:20 la presentazione di Mancini e Ranieri

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Il neo ct degli azzurri e il nuovo presidente e dt del Club Italia sono stati scelti dal presidente della Figc, Giovanni Malagò, dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. La conferenza stampa si terrà nella sala conferenze della Figc

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Il nuovo corso della Nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18:20, la Figc presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della Federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport 24, sul canale 200, e potrà essere seguito anche in streaming attraverso Sky Go, riservato agli abbonati Sky.

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