Nuovo Ct della Nazionale, oggi il consiglio federale FIGC. Da Mancini a Conte, le ipotesiSport
Ieri si è consumato lo strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina dell'Italia per il caso-Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in Azzurro. Adesso la Federazione guidata da Giovanni Malagò è chiamata a scegliere il commissario tecnico e un nuovo progetto
Si svolge oggi dalle ore 12 il consiglio federale della FIGC (IL RACCONTO IN DIRETTA DI SKY SPORT), all’indomani dello strappo di ieri che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della Nazionale per il caso-Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in Azzurro dopo appena sedici giorni. Ieri il presidente Giovanni Malagò, dopo una riunione con la componenti del calcio italiano, aveva lasciato la sede della FIGC da un'uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni mentre è previsto che oggi parli ai giornalisti al termine del consiglio federale.
Cosa è successo ieri
Ieri la giornata si è aperta con le parole di Andrea Pirlo a mezzo social: “Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina azzurra”, ha scritto l’ex allenatore di Juventus e Sampdoria, senza nascondere l'"amarezza" per esser stato trascinato in una polemica politica. Dietro alle pressioni per lo stop al suo incarico infatti c’è la sua collaborazione con Fonbet, la principale piattaforma russa di scommesse sportive. Dopo il passo indietro, il ministro Abodi ha attaccato: “Ora va posto rimedio a una brutta figura”. Parole a cui Malagò ha replicato: “Dipende chi l'ha fatta”. In ogni caso, nonostante i tentativi di mediazione nel corso della giornata, in serata Maldini e Leonardo hanno comunicato il loro addio alla Nazionale.
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Chi sarà il prossimo ct della Nazionale
A questo punto, l’organigramma federale è da rifare: circola l’ipotesi di Chiellini come nuovo direttore tecnico, mentre per il ct risultano in risalita i nomi di Roberto Mancini - anche se fonti della Lega hanno fatto sapere che il nome non piace ai club di A - oppure di Antonio Conte (LA RICOSTRUZIONE DI SKY SPORT). Lo stesso Malagò ieri aveva detto che oggi “ci saranno novità” sul fronte del prossimo commissario tecnico, anche se non è chiaro che cosa succederà. “Ora dobbiamo ripartire da un progetto serio”, sono state le parole del presidente della Lega Dilettanti, Giancarlo Abete.
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