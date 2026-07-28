Ieri si è consumato lo strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina dell'Italia per il caso-Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in Azzurro. Adesso la Federazione guidata da Giovanni Malagò è chiamata a scegliere il commissario tecnico e un nuovo progetto ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si svolge oggi dalle ore 12 il consiglio federale della FIGC (IL RACCONTO IN DIRETTA DI SKY SPORT), all’indomani dello strappo di ieri che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della Nazionale per il caso-Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in Azzurro dopo appena sedici giorni. Ieri il presidente Giovanni Malagò, dopo una riunione con la componenti del calcio italiano, aveva lasciato la sede della FIGC da un'uscita secondaria senza rilasciare dichiarazioni mentre è previsto che oggi parli ai giornalisti al termine del consiglio federale.

Cosa è successo ieri Ieri la giornata si è aperta con le parole di Andrea Pirlo a mezzo social: “Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina azzurra”, ha scritto l’ex allenatore di Juventus e Sampdoria, senza nascondere l'"amarezza" per esser stato trascinato in una polemica politica. Dietro alle pressioni per lo stop al suo incarico infatti c’è la sua collaborazione con Fonbet, la principale piattaforma russa di scommesse sportive. Dopo il passo indietro, il ministro Abodi ha attaccato: “Ora va posto rimedio a una brutta figura”. Parole a cui Malagò ha replicato: “Dipende chi l'ha fatta”. In ogni caso, nonostante i tentativi di mediazione nel corso della giornata, in serata Maldini e Leonardo hanno comunicato il loro addio alla Nazionale. Leggi anche Caos Italia, da Maldini e Leo in Figc a Guardiola e Pirlo mancati Ct