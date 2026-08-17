Ronaldo e Georgina Rodriguez, le foto delle nozze intime in Portogallo

Ronaldo e Georgina Rodriguez sposi, le foto del matrimonio intimo in PortogalloSport
Una cerimonia in gran segreto, alla presenza solo dei cinque figli della coppia. Il fuoriclasse portoghese e la compagna si sono detti sì l’11 agosto a Cascais nella residenza della coppia. Sulla rivista Vogue le immagini inedite del matrimonio
Non un classico matrimonio da vip e neanche centinaia di invitati per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Solo i figli della coppia e, ovviamente, l’officiante erano presenti al tanto atteso e chiacchierato matrimonio del campione di calcio portoghese e della sua compagna. Un matrimonio essenziale e tra pochi intimi al punto da essere celebrato nel salotto della residenza della coppia a Cascais, in Portogallo. Le nozze, celebrate l'11 agosto, sono state tenute segrete fino all’ultimo: nonostante le voci e le ipotesi sulla location e sulla data dell’evento si rincorressero da giorni, sono stati i due neosposi a far sapere di essere diventati marito e moglie pubblicando una semplice foto delle loro mani intrecciate con le fedi al dito, accompagnata dalle iniziali “C” e “G”.
Le foto inedite
Ora, a distanza di quasi una settimana, ci pensa la rivista Vogue a pubblicare le prime immagini inedite del matrimonio. Si tratta di un’esclusiva firmata da Gaby Wood e accompagnata dagli scatti del fotografo Juergen Teller che colma la curiosità dei più curiosi pubblicando i dettagli della cerimonia. Accanto a Ronaldo e Georgina, nell’ambiente intimo e famigliare della loro abitazione portoghese, ci sono i cinque figli: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda. L’ambiente è semplice, decorato con fiori bianchi. Altrettanto semplici sono i look degli sposi: Ronaldo indossa una camicia bianca con collo alla coreana e un abito beige, Georgina opta invece per gonna e camicetta color bianco ottico arricchiti da importanti e vistosi gioielli di diamanti. Stesso stile per i bambini: tutti vestiti di bianco.
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