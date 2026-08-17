Ronaldo e Georgina Rodriguez, le foto delle nozze intime in Portogallo

Non un classico matrimonio da vip e neanche centinaia di invitati per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Solo i figli della coppia e, ovviamente, l’officiante erano presenti al tanto atteso e chiacchierato matrimonio del campione di calcio portoghese e della sua compagna. Un matrimonio essenziale e tra pochi intimi al punto da essere celebrato nel salotto della residenza della coppia a Cascais, in Portogallo. Le nozze, celebrate l'11 agosto, sono state tenute segrete fino all’ultimo: nonostante le voci e le ipotesi sulla location e sulla data dell’evento si rincorressero da giorni, sono stati i due neosposi a far sapere di essere diventati marito e moglie pubblicando una semplice foto delle loro mani intrecciate con le fedi al dito, accompagnata dalle iniziali “C” e “G”.