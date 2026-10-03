F1, Verstappen in pole nel Gp del Bahrein in Malesia: Hamilton secondo

Verstappen: "Fantastico, finalmente siamo riusciti a fare la pole"

"È fantastico" ha commentato Verstappen al termine delle qualifiche. "Ci abbiamo provato per tanti Gran Premi a fare la pole e finalmente siamo riusciti: la prima volta nella stagione è incredibile. Sono molto contento per oggi, chiaramente quando parti dal primo posto l'obiettivo per la gara della domenica è vincere, anche se finora non è ancora mai successo in stagione", ha aggiunto.

Hamilton: "Grato al team per le modifiche, qui fa caldissimo"

Dopo le qualifiche, Hamilton ha dichiarato: "È bellissimo, non mi ricordo un pubblico così numeroso qui in Malesia e sono contento dell'accoglienza". Poi ha aggiunto: "Fa caldissimo qui ma questo rende la sfida enorme, per le gomme, per le vetture, per i meccanici e per tutti". Il pilota si è detto poi "grato al team, abbiamo fatto tantissimi cambiamenti lungo le varie sessioni perché la macchina scivolava, l'ultimo prima delle qualifiche l'abbiamo azzeccato, riducendo il divario da Verstappen". Domani "sarà una sfida del tutto diversa nel far durare le gomme, sarà importante avere un bel bilanciamento", ha ribadito.

Russell: "La peggior qualifica della stagione"

George Russell, dopo una qualifica in cui è arrivato ottavo, ha dichiarato che "non sappiamo cosa non ha funzionato, l'asfalto è aggressivo e per le gomme è un inferno per tutti". Poi ha proseguito: "È di gran lunga la nostra peggior qualifica della stagione, ma domani potremo comunque gareggiare per il podio".