Jannik Sinner ha preso la patente per la moto al quinto tentativo

Il tennista altoatesino ha ottenuto la licenza alla scuola guida Monaco Bonne Conduit, che ha celebrato il momento con un post su Instagram

Jannik Sinner ha raggiunto un altro obiettivo. Stavolta fuori dal campo. Al quinto tentativo il tennista numero 1 al mondo ha conseguito la patente per la moto. Un traguardo raggiunto dopo quattro bocciature che aveva sempre accolto con grande autoironia, l'ultima delle quali arrivata prima del torneo di Wimbledon e rivelata proprio da lui nella serata di gala dopo il successo ottenuto nel torneo.