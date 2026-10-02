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Jannik Sinner ha preso la patente per la moto al quinto tentativo

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Foto da Instagram monaco_bonne_conduite

Il tennista altoatesino ha ottenuto la licenza alla scuola guida Monaco Bonne Conduit, che ha celebrato il momento con un post su Instagram

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Jannik Sinner ha raggiunto un altro obiettivo. Stavolta fuori dal campo. Al quinto tentativo il tennista numero 1 al mondo ha conseguito la patente per la moto. Un traguardo raggiunto dopo quattro bocciature che aveva sempre accolto con grande autoironia, l'ultima delle quali arrivata prima del torneo di Wimbledon e rivelata proprio da lui nella serata di gala dopo il successo ottenuto nel torneo.

Il traguardo celebrato dalla scuola guida

A rendere nota la notizia della patente conseguita da Jannik è stata invece la scuola guida Monaco Bonne Conduit di Montecarlo, con un post sui suoi social. "Grazie mille Jannik per la tua fiducia e gentilezza - ha scritto la scuola guida -. Un grande congratulazioni per il successo della tua patente di moto, siamo molto orgogliosi di aver sostenuto te durante tutto questa formazione". Sinner non gioca dalla finale di Wimbledon a causa di un infortunio al ginocchio.

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