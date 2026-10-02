Jannik Sinner ha preso la patente per la moto al quinto tentativo

Jannik Sinner ha preso la patente per la moto al quinto tentativoSport
Il tennista altoatesino ha ottenuto la licenza alla scuola guida Monaco Bonne Conduit, che ha celebrato il momento con un post su Instagram
Jannik Sinner ha raggiunto un altro obiettivo. Stavolta fuori dal campo. Al quinto tentativo il tennista numero 1 al mondo ha conseguito la patente per la moto. Un traguardo raggiunto dopo quattro bocciature che aveva sempre accolto con grande autoironia, l'ultima delle quali arrivata prima del torneo di Wimbledon e rivelata proprio da lui nella serata di gala dopo il successo ottenuto nel torneo.
Il traguardo celebrato dalla scuola guida
A rendere nota la notizia della patente conseguita da Jannik è stata invece la scuola guida Monaco Bonne Conduit di Montecarlo, con un post sui suoi social. "Grazie mille Jannik per la tua fiducia e gentilezza - ha scritto la scuola guida -. Un grande congratulazioni per il successo della tua patente di moto, siamo molto orgogliosi di aver sostenuto te durante tutto questa formazione". Sinner non gioca dalla finale di Wimbledon a causa di un infortunio al ginocchio.